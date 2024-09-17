Як пише Outdoor Life, габарити алігаторевої щуки перевершують показники найбільших представників цього виду, які офіційно реєструвала Міжнародна асоціація спортивного рибальства (IGFA).

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Емілі Сонг відразу ж сфотографувалася зі своїм рекордним уловом, який виявився в півтора раза довшим за неї саму. Зрештою, дівчина вирішила відпустити рибу у річку.Рибачка каже, що раніше ловила переважно трикілограмових окунів.

Довідка. Вважається, що маса алігаторевих щук такої довжини становить від 129 до 142 кілограмів. Якби рибу зважили, Емілі могла б претендувати на світовий рекорд, адже найбільша офіційно зареєстрована алігаторева щука важила всього 128 кілограмів. Рекорд серед жінок становить 60 кілограмів.

Сонг знадобилося майже 30 хвилин, щоб завести щуку на мілину і дістати з води на берег. Риба перед цим зробила кілька потужних ривків, обірвавши майже 100 ярдів волосіні.



Жінка спіймала величезну стародавню рибу завдовжки 2,5 метра / Фото з інстаграму monsterfishunter

Ми не вбиваємо і не зважуємо представників цього виду, тому що вони занадто цінні як живий ресурс… Я не хочу оцінювати вагу риби, але я б сказав, що вона була приблизно 300 фунтів (орієнтовно 136 кілограмів),

– розповів відомий гід з риболовлі на узбережжі Техасу Пол Майєрс.

Водночас він не став називати точне місце, де Сонг зловила свою здобич.