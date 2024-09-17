Як пише Outdoor Life, габарити алігаторевої щуки перевершують показники найбільших представників цього виду, які офіційно реєструвала Міжнародна асоціація спортивного рибальства (IGFA).

Дивіться також Аби встановити рекорд: новенький Nissan Qashqai з водієм скинули з висоти 65 метрів

Емілі Сонг відразу ж сфотографувалася зі своїм рекордним уловом, який виявився в півтора раза довшим за неї саму. Зрештою, дівчина вирішила відпустити рибу у річку.Рибачка каже, що раніше ловила переважно трикілограмових окунів.

Довідка. Вважається, що маса алігаторевих щук такої довжини становить від 129 до 142 кілограмів. Якби рибу зважили, Емілі могла б претендувати на світовий рекорд, адже найбільша офіційно зареєстрована алігаторева щука важила всього 128 кілограмів. Рекорд серед жінок становить 60 кілограмів.

Сонг знадобилося майже 30 хвилин, щоб завести щуку на мілину і дістати з води на берег. Риба перед цим зробила кілька потужних ривків, обірвавши майже 100 ярдів волосіні.

Жінка спіймала величезну стародавню рибу завдовжки 2,5 метра
Жінка спіймала величезну стародавню рибу завдовжки 2,5 метра / Фото з інстаграму monsterfishunter

Ми не вбиваємо і не зважуємо представників цього виду, тому що вони занадто цінні як живий ресурс… Я не хочу оцінювати вагу риби, але я б сказав, що вона була приблизно 300 фунтів (орієнтовно 136 кілограмів),
– розповів відомий гід з риболовлі на узбережжі Техасу Пол Майєрс.

Водночас він не став називати точне місце, де Сонг зловила свою здобич.