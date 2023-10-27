Такий прикрий інцидент стався з Джульєт Бартон.

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Жінка розповіла, що сіла на поїзд Лонг-Айлендської залізниці у Вавилоні, пересіла на поїзд у Фріпорті, і, коли вона нарешті, прибула на станцію в Роквілл-Центр, то зрозуміла, що її сумка із грошима зникла.

Після розмови із працівниками залізниці, вона відвідала Пенсільванський вокзал. Там вона написала заяву в надії знайти втрачене майно.

Чи вдалося знайти втрачену сумку

Представники столичного транспортного управління обшукали купу сумок, знайдених у поїздах. Вони виявили, що кондуктор з поїзда, в який сіла Бартон у Вавилоні, виявив та зберіг її сумку. Зрештою, гроші таки вдалося повернути справжній власниці. Жоден долар не зник.

Раніше блогер Каміл Бартоше влаштував епічне видовище. Він скинув над полем у Чехії мільйон доларів. Спочатку Бартошек планував віддати ці гроші переможцю його авторського квесту. Та це завдання виявилося для його прихильників надто складним.

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