Інцидент стався в місті Фуцзянь (Південно-Східний Китай). Спершу жінка здавалася пересічним покупцем.

Дивіться також Найдешевший айфон: анонсовано LeTV S1 Pro – клон Apple iPhone 14 Pro

Вона уважно оглянула MacBook, після чого підійшла до стенда з телефонами.

Лише за кілька хвилин вона робить незбагненне: бере телефон, підносить його до рота і починає жувати протиугінний дріт, зроблений із міцних металевих волокон,

– мовиться у повідомленні.

На подив, їй вдалося зубами від'єднати телефон від "сигналізації", і він раптово опинився у неї в сумочці. Відвідувачка покинула магазин без будь-яких проблем з охороною, ніхто спочатку і не помітив зникнення смартфона, попри сигналізацію, що спрацювала.



У Китаї жінка вирішила вкрасти iPhone за допомогою зубів / Скриншот Mirror

Чи схопили жінку

Співробітники магазину виявили цей факт пізніше і відразу ж викликали поліцію. Правоохоронці переглянули кадри з камери відеоспостереження і через кілька годин затримали її.

Жінка розповіла, що спочатку хотіла купити телефон за гроші, але коли їй не вистачило грошей – вирішила вкрасти iPhone. Зараз вона перебуває під вартою, а розслідування дивного злочину триває.

Раніше ми розповідали, як у США стався курйозний інцидент за участю п'яного водія. Чоловік перебрав з алкоголем, але сумлінно подзвонив поліцейським та здав самого себе. А у Чикаго зловмисники напали на журналістів і пограбували їх. Сталося це саме тоді, коли вони знімали сюжет для телебачення про пограбування у місті.