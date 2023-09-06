Сталося це після того, як чоловік виїхав на зустрічну смугу.

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Інцидент стався ще в березні цього року. Тоді поліцейські були спантеличені викликом, який надійшов від одного з водіїв. Офіс шерифа округу Ланкастер розмістив запис з відеореєстратора та фрагмент запису дзвінка п'яного водія. Він заявив поліцейським, що помітив іншого водія, який їхав смугою руху в неправильному напрямку.

Я їду по шосе 77 на північ, і хтось їде не на тій стороні дороги,

– сказав п'яний водій.

Під час розмови чоловік скаржився, що через "порушника" він ледь не потрапив у ДТП. Пізніше додав, що таких водіїв було кілька. Поліцейський, який прибув на виклик, відразу помітив автомобіль, що стояв у зворотному напрямку до смуги руху. Водій автомобіля висловив припущення, що, мабуть, "пропустив виїзд".

Що з'ясувала поліція

За кілька хвилин стало відомо, що це був той самий водій, який звернувся в поліцію. Виявилось, що він був занадто сп'янілий, щоб усвідомити, що їхав у неправильному напрямку. Концентрація алкоголю в його крові майже вдвічі перевищувала допустимий рівень.

Після розмови з чоловіком його доставили до поліцейського відділку. Наразі невідомо, яке покарання чекає п'яного водія за порушення ПДР.