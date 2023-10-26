Очевидно, що губами на пів обличчя дівчину "нагородила" не природа, а косметологи.
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За весь час косметичних маніпуляцій дівчина вколола в губи рекордну кількість філерів – 30 мілілітрів.
Останнього разу, коли я давала 3 мілілітри, перед тим у мене було 7 мілілітрів, перед цим я робила 7 мілілітрів, я думаю, що загалом у губах близько 30 мілілітрів. І я сподіваюся, що в майбутньому зможу вколоти більше,
– сказала вона.
Який вигляд має дівчина: дивіться відео
Як страждає дівчина
Любителька бьюті-процедур розповіла, що зараз їй важко пити і говорити через розмір її губ, тож вона харчується "через трубочку". Однак навіть попри це вона не збирається зупинятися.
Підписники Вюрстель дещо шоковані розміром її губ. В коментарях вони пишуть, що якщо вона продовжуватиме у такому ж дусі, то її губи можуть лопнути.