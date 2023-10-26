Очевидно, що губами на пів обличчя дівчину "нагородила" не природа, а косметологи.

Дивіться також "Мандрівника у часі" перевірили на детекторі брехні: результати вразили навіть скептиків

За весь час косметичних маніпуляцій дівчина вколола в губи рекордну кількість філерів – 30 мілілітрів.

Останнього разу, коли я давала 3 мілілітри, перед тим у мене було 7 мілілітрів, перед цим я робила 7 мілілітрів, я думаю, що загалом у губах близько 30 мілілітрів. І я сподіваюся, що в майбутньому зможу вколоти більше,

– сказала вона.

Який вигляд має дівчина: дивіться відео

Як страждає дівчина

Любителька бьюті-процедур розповіла, що зараз їй важко пити і говорити через розмір її губ, тож вона харчується "через трубочку". Однак навіть попри це вона не збирається зупинятися.

Підписники Вюрстель дещо шоковані розміром її губ. В коментарях вони пишуть, що якщо вона продовжуватиме у такому ж дусі, то її губи можуть лопнути.

Цікаво! Ще одна дівчина з "найбільшими у світі губами" тепер націлилася мати й найбільші вилиці у світі, попри те, що лікарі відмовляються робити їй ін’єкції в обличчя, оскільки це може бути смертельним.