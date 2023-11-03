Жінка живе у Шеффілді, що за 268 кілометрів від Лондона.

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Цього разу жінка вирішила відвідати Італію всього на 24 години, щоб вивчити її та насолодитися смачною їжею. Роксана здійснила 7-годинний рейс авіакомпанії Ryanair з аеропорту Манчестера в Пізу, який обійшовся їй лише у 39 фунтів стерлінгів.

Вона приземлилася у зазначеному місці о 22:00 та заселилася на ніч у готель. Жінка витратила за свою мініподорож 50 євро, відвідавши:

Пізанську вежу,

Пізанський собор,

музей Опера дель Дуомо.

Це дешевша альтернатива домашньому відпочинку. Якби я поїхала у парк розваг, це обійшлося б у кілька сотень за день із харчуванням, проїздом і квитками. Це точно дешевше, ніж поїздка в Лондон. Під час перебування там я також насолоджувалася піцою,

– сказала вона.

Як заощаджують інші люди

Пара пенсіонерів з Австралії вже 1,5 року подорожують круїзом Coral Princess. Вони стверджують, що життя на морі дешевше ніж у будинку для літніх людей.

Ще один чоловік, на ім'я Раян Гатрідж зізнався, що вже 300 днів живе на круїзному лайнері, оскільки це дешевше, ніж орендувати житло. Він зазначив, що почав зупинятися на круїзних лайнерах Royal Caribbean ще 2021 року.

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