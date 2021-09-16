Жінка випадково викинула прикраси вартістю 17 000 доларів: як вона їх шукала

Малазійка випадково викинула у сміття шкатулку із дорогими прикрасами, але не могла змиритися зі втратою. Заручившись підтримкою сміттярів, вона вирушила на пошуки своїх коштовностей.

Загальна вартість втрачених прикрас склала 70 000 малазійських рингітів (16 800 доларів або 450 000 гривень). Тож діватися було нікуди – жінка пішла на звалище. Відео пошуків потрапило у соцмережі – його опублікувала користувачка фейсбуку на ім'я Ідда Меліса.

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На ньому видно, як жінка разом зі сміттярами копирсається у смітті за допомогою довгих палиць. На щастя, шкатулку вдалося знайти – малазійка дістала її з одного із пакетів. Вона помила її, а після цього продемонструвала свою колекцію золотих браслетів, які були всередині.

Я так вдячна, що знайшла їх,

– сказала жінка.

Жінка знайшла у смітті свою шкатулку з коштовними прикрасами: дивіться відео



Це відео стало вірусним – зібрало тисячі переглядів, вподобань і поширень, а також сотні коментарів. Люди писали, що вболівали за жінку і дуже раді, що їй вдалося повернути свої коштовності.

Крім того, частина коментаторів були здивовані тим, що вона все-таки наважилася копирсатися у смітті, і змогла знайти шкатулку серед такої кількості відходів. Інші ж зауважили, що їй варто запросити сміттярів до ресторану та пригостити вечерею в подяку за допомогу у пошуках прикрас. ​

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