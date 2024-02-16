Жінка зірвала шалений джекпот у лотерею, але приз їй ніхто не віддав

Британка вважала, що виграла джекпот у 30 тисяч фунтів стерлінгів. Однак через технічну помилку вона так і не змогла отримати виграш.

Жінка вважала, що забере до дому до 30 000 фунтів стерлінгів, але виявилося, що її приз скромніший — всього 10 фунтів.

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Спершу жінка, яка працює прибиральницею, припустила, що вона виграла найбільший приз. Але коли вона зателефонувала, щоб перевірити ситуацію, їй сказали, що вона може очікувати лише 10 фунтів стерлінгів. Через технічну помилку вона не побачила суму, яка виявилася не джекпотом.

Я вигравала 10 фунтів стерлінгів раніше, вони (представники лотереї) просто надсилали невелике повідомлення. Але якщо це велика сума, як-от десять, двадцять, тридцять або сорок тисяч, вони зазвичай надсилають повідомлення і попереджають, що прийдуть особисто. Це те оголошення, яке вони рекламували вже три роки,

– сказала жінка.

Саме тому жінка чекала дива, але на жаль, його не сталось.

А от іншій пенсіонерці зі США пощастило більше. Бабуся з Північної Кароліни виграла вражаючу суму у лотерею. Отримати приз у розмірі 265 152 доларів їй "допомогли" її онуки. Відомо, що бабуся зіграла у лотерею Cash 5, вказавши у щасливому білеті вік своїх онуків.