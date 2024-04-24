Американка виграла у лотерею, завдяки подарунку сина

Жінка з американського штату Вірджинія зірвала куш у лотерею. Цікаво, що щасливий лотерейний білет її придбав та подарував син.

Її син дав їй квиток Powerball, який він купив у 7-Eleven на Gallows Road у Данн-Лорінгу.

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Сам чоловік їхав у відпустку, тож не збирався бути на розіграші. Як з'ясувалося, квиток жінки збігся з першими п’ятьма виграшними номерами в розіграші 11 березня, що зробило її єдиним переможцем в 1 мільйон доларів в країні тієї ночі.

Коли жінка повідомила сина про виграш, він не міг у це повірити.

Ти жартуєш, правда?, – запитав він.

Син переможниці супроводжував її, щоб отримати виграш у штаб-квартирі лотереї Вірджинії.

Раніше чоловік з Мічигану виграв у лотерею після того, як побачив сцену у фільмі, де головний герой зірвав куш у лотерею. Переможець виграв 500 000 доларів, використає гроші на догляд за дітьми та відпустку.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)