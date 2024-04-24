Ее сын дал ей билет Powerball, который он купил в 7-Eleven на Gallows Road в Данн-Лоринге.

Смотрите также Женщина сорвала куш в лотерею, использовав интересную стратегию: в чем секрет

Сам мужчина ехал в отпуск, поэтому не собирался быть на розыгрыше. Как выяснилось, билет женщины совпал с первыми пятью выигрышными номерами в розыгрыше 11 марта, что сделало ее единственным победителем в 1 миллион долларов в стране той ночью.

Когда женщина сообщила сыну о выигрыше, он не мог в это поверить.

Ты шутишь, правда?, – спросил он.

Сын победительницы сопровождал ее, чтобы получить выигрыш в штаб-квартире лотереи Вирджинии.

Ранее мужчина из Мичигана выиграл в лотерею после того, как увидел сцену в фильме, где главный герой сорвал куш в лотерею. Победитель выиграл 500 000 долларов, использует деньги на уход за детьми и отпуск.