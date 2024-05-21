В Індії жінка виграла в лотерею 1 мільйон доларів: як це змінило її життя

Щасливиця з Індії зіграла в онлайн-лотерею та виграла. Розмір її призу становить вражаючий 1 мільйон доларів. Переможницю звати Пайал і вона живе в Пенджабі.

Відомо, що жінка виграла розіграш з номером квитка 3337, який вона купила онлайн 3 травня.

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За словами Пайал, гроші на купівлю виграшного квитка їй подарував чоловік з нагоди 16-ї річниці весілля. Цікаво, що жінка розповіла, що купувала лотерейні білети протягом останніх 12 років.

Раніше я купувала лотерейні білети DDF раз або два на рік в аеропорту, але минулого разу я зробила виняток, купивши квиток онлайн вперше. Цей грошовий подарунок від мого чоловіка зробив нас мільйонерами,

– сказала вона.

Пара живе в Пенджабі зі своїми 14-річними хлопчиками-близнюками. Пайал не могла повірити новині, коли їй зателефонували організатори лотереї.

Куди жінка витратить гроші

Вона стала 229-ю людиною з Індії, яка виграла акцію Millennium Millionaire.

За словами жінки, ще дуже рано ухвалювати рішення.

Але, звичайно, нашим пріоритетом є забезпечення майбутнього наших дітей – дати їм справді хорошу освіту для чудового життя. Я також хотіла б допомогти своєму братові, який живе в Австралії, і займатися благодійністю в нашій пенджабській спільноті,

– додала переможниця.

За даними організаторів лотереї, громадяни Індії складають найбільшу кількість покупців квитків Dubai Duty-Free Millennium Millionaire.