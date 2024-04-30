Жінка придбала лотерейний білет за порадою свого хлопця: чи пощастило їй
Джерело:UPI
Американка зі штату Меріленд зірвала джекпот у лотереї Powerball. Сталося це після того, як її хлопець порадив зіграти в лотерею.
Жінка дослухалася до поради і зірвала куш у розмірі 50 000 доларів.
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Відомо, що вона купила виграшний квиток за 10 доларів на Weis Markets у Лорелі перед розіграшем 20 квітня.
Він (хлопець – 24 Канал) завжди каже: "Просто грай. Це лише пара баксів",
– розповіла переможниця Maryland Lottery.
Коли вона відсканувала свій квиток і побачила, що виграла, то подумала, що стався збій.
Жінка планує використати свій виграш на відпочинок з донькою, а також вона продовжувати купувати лотерейні білети при нагоді.
Інші фантастичні випадки виграшу у лотерею
Раніше жінка зірвала куш у лотереї поштових індексів, вигравши понад 410 000 фунтів стерлінгів. Вона заявила, що зареєструвалася у лотереї під впливом внутрішнього "голосу".
А американець помилково придбав декілька ідентичних квитків для розіграшу Powerball. Він до останнього не розумів, що це для нього означає.
Інший чоловік з Меріленду помилився номерами у лотерею, але саме ця випадковість допомогла йому виграти. Чоловік планує витратити виграні гроші на заощадження та відпустку.