Жінка придбала лотерейний білет за порадою свого хлопця: чи пощастило їй

Американка зі штату Меріленд зірвала джекпот у лотереї Powerball. Сталося це після того, як її хлопець порадив зіграти в лотерею.

Жінка дослухалася до поради і зірвала куш у розмірі 50 000 доларів.

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Відомо, що вона купила виграшний квиток за 10 доларів на Weis Markets у Лорелі перед розіграшем 20 квітня.

Він (хлопець – 24 Канал) завжди каже: "Просто грай. Це лише пара баксів",

– розповіла переможниця Maryland Lottery.

Коли вона відсканувала свій квиток і побачила, що виграла, то подумала, що стався збій.

Жінка планує використати свій виграш на відпочинок з донькою, а також вона продовжувати купувати лотерейні білети при нагоді.

Інші фантастичні випадки виграшу у лотерею

Раніше жінка зірвала куш у лотереї поштових індексів, вигравши понад 410 000 фунтів стерлінгів. Вона заявила, що зареєструвалася у лотереї під впливом внутрішнього "голосу".

А американець помилково придбав декілька ідентичних квитків для розіграшу Powerball. Він до останнього не розумів, що це для нього означає.

Інший чоловік з Меріленду помилився номерами у лотерею, але саме ця випадковість допомогла йому виграти. Чоловік планує витратити виграні гроші на заощадження та відпустку.