Жінка зірвала куш у лотерею, довірившись "шостому чуттю"

Ізраїльтянка, на ім'я Лейла зірвала куш у лотереї поштових індексів. Вона виграла понад 410 000 фунтів стерлінгів.

Жінка розповіла, що зареєструватися на сайті лотерей її змусив внутрішній "голос".

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Лейла додала, що отримала гроші у найкращий час для її сім'ї, оскільки її чоловік чекає на операцію з грижі. Коли жінка розповіла про виграш чоловіку, він не повірив у це.

Він не повірив мені, коли мені подзвонили і сказали, що я виграла. Він просто сказав: "Я повірю, коли побачу. Я ніколи, ніколи не думала, що це станеться. Я взагалі не думала про цю цифру",

– сказала жінка.

Лейла сказала, що якийсь внутрішній інстинкт підштовхнув її зареєструватися в лотереї поштових індексів. І тепер її доля змінилася на краще лише через два місяці.

Раніше ми писали про чоловіка, який працює водієм. Коли він отримав чайові у розмірі 5 доларів, він вирішив витратити ці гроші на купівлю лотерейного білета. Відомо, що чоловік вирішив випробувати свою вдачу у скреч-лотереї Strike It Rich.

А інший американець помилково придбав декілька ідентичних квитків для розіграшу Powerball. Він до останнього не розумів, що це для нього означає.