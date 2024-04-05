Жінка випадково виграла мільйон доларів у лотерею Powerball: як їй це вдалося

Жінка зірвала джекпот у лотереї, вигравши 1 мільйон доларів. Цікаво, що цей приз вона отримала через щасливий збіг обставин.

Із самого початку щасливиця хотіла купити квиток Mega Millions, оскільки його джекпот привертав багато уваги.

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Але вона випадково натиснула кнопку квитка Powerball і придбала іншу лотерею. За словами представників лотереї, цей "випадковий" квиток збігся з першими п'ятьма виграшними номерами в розіграші Powerball 18 березня, таким чином жінка виграла 1 мільйон доларів.

Це найкраща помилка в моєму житті!,

– сказала вона представникам лотереї.

Виграшними номерами були 10 – 17 – 20 – 39 – 44, а числом Powerball було 16. Коли Лонг дізналася, скільки вона виграла, вона сказала, що не могла в це повірити.

"Моє серце калатало! Це приголомшливо!", – пригадала вона.

А от іншій жінці не так пощастило. Британка могла зірвати куш у лотерею та отримувати щомісяця протягом 30 років по 10 000 фунтів стерлінгів. Однак з нею трапився прикрий збіг, який все зіпсував.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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