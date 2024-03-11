Жінка протягом пів року обкрадала АЗС: збитки заправки складають 27 000 доларів

Американка зі штату Небраска вигадала цікавий спосіб, який дозволив їй обдурити АЗС на майже 27 000 доларів. Тепер вона постане перед законом за скоєне.

Використавши ваду оновлених бензоколонок, жінка зуміла накрасти понад 26 тисяч літрів бензину.

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Для цього вона використала звичайну картку лояльності. Відомо, що 45-річна жінка скористалася оновленням програмного забезпечення в місцевому магазині та за допомогою простого трюку з подвійним рухом перевела насоси в тестовий режим, який не фіксував транзакції.

Завдяки цьому вона безкоштовно заправилася з листопада 2022 року по червень 2023 року. Загалом жінка повторила цей трюк 510 разів, забравши понад 26 000 літрів бензину на суму до 27 000 доларів.

Як вдалося викрити жінку

Відомо, що збій стався внаслідок оновлення, яке мало б поліпшити систему винагород для водіїв, але замість цього воно відкрило критичну вразливість для шахраїв. Зрештою, завдяки копіткій роботі материнської компанії АЗС, яка зіставила всі факти обману за допомогою записів транзакцій, прив'язаних до її картки лояльності, вдалося відстежити, як жінка отримувала безплатний бензин.

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