Использовав недостаток обновленных бензоколонок, женщина сумела украсть более 26 тысяч литров бензина.

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Для этого она использовала обычную карточку лояльности. Известно, что 45-летняя женщина воспользовалась обновлением программного обеспечения в местном магазине и с помощью простого трюка с двойным движением перевела насосы в тестовый режим, который не фиксировал транзакции.

Благодаря этому она бесплатно заправилась с ноября 2022 года по июнь 2023 года. В общем женщина повторила этот трюк 510 раз, забрав более 26 000 литров бензина на сумму до 27 000 долларов.

Как удалось разоблачить женщину

Известно, что сбой произошел в результате обновления, которое должно было улучшить систему вознаграждений для водителей, но вместо этого оно открыло критическую уязвимость для мошенников. В конце концов, благодаря кропотливой работе материнской компании АЗС, которая сопоставила все факты обмана с помощью записей транзакций, привязанных к ее карте лояльности, удалось отследить, как женщина получала бесплатный бензин.

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