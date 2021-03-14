Замість спортзалу: жінка схудла на 18 кілограмів завдяки відеоіграм – фото до і після

Марісса Брух з Німеччини роками мала нездорові стосунки з їжею та страждала від зайвої ваги. Врешті-решт їй вдалося скинути 18 кілограмів, і допомогли їй у цьому не дієти, а відеоігри.

Проблема зайвої ваги турбувала 27-річну Маріссу ще з підліткового віку. За своє життя вона випробувала на собі десятки дієт та виснажливі заняття у тренажерному залі. На жаль, усе це не давало бажаного результату.

Читайте також 5 дзен-відеоігор, які допоможуть випустити пар та розслабитися після робочого тижня

Я боролася зі своєю вагою понад 10 років. Я спробувала багато дієт, і це мене виснажувало, навіть якщо вдавалося схуднути на кілька кілограмів. Але жодна з дієт не допомогла мені схуднути назавжди,

– поділилася Мелісса.

Улітку 2019 року чоловік Марісси познайомив її з відеоіграми. Він купив їй окуляри віртуальної реальності та кілька рухливих ігор – симулятор боксу Thrill of the Fight та танцювальну гру Beat Saber. Ці розваги припали жінці до душі, і швидко стали її новим хобі, якому вона почала приділяти все більше часу.

Дивіться відео: як грати в ігри, щоб схуднути

VR-ігри повністю замінили їй спортзал. За 40-хвилинне "геймерське тренування" жінка витрачала близько 500 калорій. Марісса почала грати регулярно, і швидко помітила, що її вага почала зменшуватися. Коли жінка стала витривалішою, вона подвоїла кількість щоденних занять та почала чіпляти на руки обтяжувачі. Так вона витрачала на тренуваннях по 1000 калорій.

Ігри – це не чарівний метод схуднення. Займатися потрібно регулярно, але для мене це працює краще, ніж фітнес-студії, тому що я можу грати, де завгодно і коли завгодно. Не потрібно витрачати час на дорогу до спортзалу, я просто одягаю окуляри і займаюся. Я навіть брала їх із собою на відпочинок,

– розповіла жінка про переваги VR-ігор.



Жінка схудла на 18 кілограмів / Фото Jam Press

Таким чином, за 18 місяців їй вдалося скинути 18 кілограмів. Свій геймерський шлях Марісса починала з вагою 90 кілограмів. Зараз вона важить 72 кілограми, і планує схуднути ще трохи, щоб досягнути позначки 68.