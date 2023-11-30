68-річна жінка не виключає, що має залежність від цієї страви, адже просто не може відмовитися від її вживання.

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За її словами, раніше вона щотижня готувала печеню для своєї родини. Це була їхня особлива традиція. Згодом діти виросли й переїхали, але звичка залишилась.

Готую навіть влітку. Незалежно від погоди, страва має шкварчати, бо немає нічого гіршого за холодну печеню! Правда, коли спека нестерпна, роблю собі бутерброд із печенею – дуже смачно

– наголосила Вінтерінгем.

За її словами, на приготування класичної британської страви йде приблизно сорок хвилин.

Чи має така їжа вплив на здоров'я

Попри запевнення дієтологів та нутріціологів, що жирна та смажена їжа є шкідливою для здоров'я, жінка каже, що почувається добре.

Тепер у мене така репутація, що я не можу зупинитися! Почуваюся дуже добре, і сподіваюся, що буду їсти печеню ще багато років,

– запевнила британка.

Зараз Джейн не може собі навіть уявити, що колись відмовиться від улюбленої страви, хоча їсть її щодня ось уже більш як двадцять років поспіль.

Цікаво, що раніше тіктокерка, на ім'я Наташа зізналася підписникам, що вживає щонайменше по 2 літри Pepsi на день. Вона зізналася, що це вже переросло у залежність.