Втім, невдовзі жінка збирається покласти край добровільній обітниці мовчання.

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Чому жінка вирішила мовчати

Жінка взяла обітницю мовчання у 1992 році, коли помер її чоловік. Після трагедії вона присвятила своє життя Господу Рамі і більшу частину часу проводила у паломництвах. Якось вона відвідала храм Айодг'ї і була настільки вражена, що поклялася утриматися від розмов, поки в місті не буде збудовано новий храм. Її обітниця остаточно закінчиться цього місяця з відкриттям храму Рам Мандір в Айодг'ї.

Вона мовчала по 23 години на добу, роблячи годинну перерву лише опівдні. Решту часу вона спілкувалася з нами за допомогою ручки та паперу. В основному ми розуміли її мову жестів. Але вона записувала складні речення на аркуші,

– сказала одна з невісток Деві.

Година, яку вона говорила щодня, як і раніше, дуже допомагала сім'ї, але 2020 року, коли прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді офіційно оголосив про будівництво Рам Мандіра, жінка взагалі замовкла.

І от, 22 січня, коли має відбутися відкриття нового храму, вона завершить мовчання, промовивши свої перші за більш як 3 роки слова.

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