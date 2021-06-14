Американка розчавила 3 кавуни за 7,5 секунди і встановила світовий рекорд: вражаюче відео

Бодибілдерка та власниця лінії спортивного одягу Кортні Олсон встановила світовий рекорд на відкритті нового магазину свого бренду у Лас-Вегасі. Вона за 7,5 секунди розчавила 3 кавуни.

Для розчавлювання плодів Кортні Олсон використовувала лише свої стегна. Вона розміщувала кавуни між ними та з усіх сил стискала ноги.

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Жінка майже удвічі перевершила попередній рекорд. Його у 2014 році встановила українська культуристка Ольга Лящук, яка у такий самий спосіб розчавила 3 кавуни за 14,65 секунди. Крім того, Олсон побила і чоловічий рекорд. Він належить іранцю Рохоллу Дошманзіарі, який у 2017 році впорався із завданням за 10,88 секунди.

Я вирішила пов'язати це з відкриттям нашого магазину, тому що це суспільний простір. Ми хочемо почати використовувати його, щоб навчати чомусь, ділитися цією дивовижною кавуновою історією з молодими дівчатами,

– розповіла Кортні Олсон.

Кортні Олсон розчавила 3 кавуни за 7,5 секунди: дивіться відео

У найближчих планах Кортні – провести урок з розчавлення кавунів. Вона запланувала цей захід на 3 серпня – Національний день кавуна.