Для раздавливания плодов Кортни Олсон использовала только свои бедра. Она размещала арбузы между ними и изо всех сил сжимала ноги.

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Женщина почти вдвое превзошла предыдущий рекорд. Его в 2014 году установила украинская культуристка Ольга Лящук, которая таким же образом раздавила 3 ​​арбуза за 14,65 секунды. Кроме того, Олсон побила и мужской рекорд. Он принадлежит иранцу Рохоллу Дошманзиари, который в 2017 году справился с задачей за 10,88 секунды.

Я решила связать это с открытием нашего магазина, потому что это общественное пространство. Мы хотим начать использовать его, чтобы учить то, делиться этой удивительной арбузной историей с молодыми девушками,

– рассказала Кортни Олсон.

Кортни Олсон раздавила 3 ​​арбузы за 7,5 секунды: смотрите видео

В ближайших планах Кортни – провести урок по раздавливанию арбузов. Она запланировала это мероприятие на 3 августа – Национальный день арбуза.