Однак все змінив незвичний вчинок її матері – 60-річної Пеггі Мінз.
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Як жінці вдалося вийти з коми
Мати Дженніфер щодня провідувала доньку. Вона не лише доглядала за нею, але й говорила: розповідала останні новини та ділилася емоціями. Одного дня жінка розповіла своїх доньці анекдот. Саме це і змусило вийти Дженніфер з коми.
Жынка вийшла з коми / Фото Mary Free Bed
В якому стані Дженніфер
У перший час після пробудження Дженніфер не могла говорити, лише кивала. Але зараз вона уже може зв'язати пару слів, відповідаючи на питання – "так" або "ні".
Це рідкість. Не просто прокинутися, а ще й прогресувати. Лише 1 – 3% пацієнтів досягають такого результату,
– зазначив лікар у мічиганському реабілітаційному центрі Mary Free Bed Ральф Ванг.
Рідні жінки дуже сподіваються, що вона піде на поправку і її стан буде покращуватися щодня. Однак Дженніфер разом зі своїм молодшим сином, 17-річним Джуліаном, вже змогла побувати на футбольному матчі.
Раніше ми писали про жінку у Нідерландах, яка вирішила відсвяткувати свій похід на пенсію, приготувавши для колег "космічний" торт. Однак її колеги не оцінили сюрприз та подали на неї заяву до суду.