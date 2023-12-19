Однак все змінив незвичний вчинок її матері – 60-річної Пеггі Мінз.

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Як жінці вдалося вийти з коми

Мати Дженніфер щодня провідувала доньку. Вона не лише доглядала за нею, але й говорила: розповідала останні новини та ділилася емоціями. Одного дня жінка розповіла своїх доньці анекдот. Саме це і змусило вийти Дженніфер з коми.



Жынка вийшла з коми / Фото Mary Free Bed

В якому стані Дженніфер

У перший час після пробудження Дженніфер не могла говорити, лише кивала. Але зараз вона уже може зв'язати пару слів, відповідаючи на питання – "так" або "ні".

Це рідкість. Не просто прокинутися, а ще й прогресувати. Лише 1 – 3% пацієнтів досягають такого результату,

– зазначив лікар у мічиганському реабілітаційному центрі Mary Free Bed Ральф Ванг.

Рідні жінки дуже сподіваються, що вона піде на поправку і її стан буде покращуватися щодня. Однак Дженніфер разом зі своїм молодшим сином, 17-річним Джуліаном, вже змогла побувати на футбольному матчі.

Раніше ми писали про жінку у Нідерландах, яка вирішила відсвяткувати свій похід на пенсію, приготувавши для колег "космічний" торт. Однак її колеги не оцінили сюрприз та подали на неї заяву до суду.

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