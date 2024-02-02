Вона стала відомо у мережі після того, як повернула диван, який прослужив їй 2,5 роки.

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Жінку звати Джекі Нгуєн і вона пояснила підписникам, що нервувала, повертаючи диван без чека. Однак у США діє ліберальна політику повернення товарів.

Він мені просто більше не подобався. Нам просто більше не подобається колір,

– сказала американка, повертаючи диван.

За словами Джекі, продавець був люб'язний і не переймався тим, що в неї немає чека і документів. Жінка знала день, коли вона купила диван, тому співробітник Costco зміг перевірити покупку і повернути їй повну суму, яка на той момент становила 900 доларів. Зараз диван продається за 1 500 доларів.

"І вони повернули нам гроші, повністю на карту", – додала вона.

Жінка 2,5 роки користувалася диваном, а потім повернула його у магазин: дивіться відео

Що відомо про політика повернення товарів у США

У США діє ліберальна політика повернення товарів, яка відома своєю гнучкістю та орієнтованістю на задоволення клієнтів. Ось кілька ключових аспектів:

Терміни повернення: Багато роздрібних продавців у США пропонують великі терміни для повернення товарів, часто від 30 до 90 днів, а деякі навіть дозволяють повернення протягом року або без обмежень за часом. Гнучкість умов: Клієнти можуть повертати товари з найрізноманітніших причин, включно з простим незадоволенням продуктом, і часто їм не потрібно вказувати конкретну причину повернення. Повернення без чека: Деякі магазини приймають повернення без чека, використовуючи інші способи верифікації покупки, такі як сканування картки лояльності або пошук транзакції в системі. Політика "без запитань": Чимало компаній застосовують політику "без запитань", коли приймають повернення товарів без додаткових уточнень.

Ця гнучка політика повернення сприяє довірі та лояльності клієнтів, але також призводить до певних зловживань з боку покупців. Варто зазначити, що політика повернення може суттєво варіюватися залежно від магазину та типу товару, тому завжди рекомендується перевіряти умови повернення перед покупкою.

Додамо, що чимало користувачів соцмереж були обурені поведінкою Джекі. Їй навіть довелося обмежити коментарі, адже вона отримувала повідомлення з погрозами.