За словами місцевого жителя Гордона Блекмора, який першим помітив дивний об'єкт під час прогулянки по пляжу, дерев'яне судно на вигляд дуже давнє.

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На думку експертів із Товариства збереження корабельних аварій Ньюфаундленда і Лабрадора, судно, найімовірніше, відплило від місця затоплення через руйнування берегової лінії та сильний шторм Фіона, який накоїв багато лиха торік.

Ймовірно, вік корабля складає 200 років. Залежно від походження деревини, із якої він побудований, учені спробують визначити і його походження. Але вже зараз вони підмітили кілька цікавих деталей, зокрема, однією з підказок стали дерев'яні дюбелі та мідні кілочки, що широко використовувалися в 1800-х роках.

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Корабель – частина історії

Дослідники вже прибули на місце з метою збору даних і збереження унікальної знахідки. Проте роботу ускладнює негода, а також існує ризик, що корабель може відплисти, приховавши історію свого походження. Місцева влада закликає громадян не торкатися до судна та не розбирати його на частини.

Це частина нашої історії. Нащадки захочуть дізнатися імена та місця, де саме їхні предки загинули в цих крижаних водах. Це наша історія. З'ясуймо все,

– наголосила місцева мешканка Елізабет Говер.

Раніше у Нью-Йорку створили унікальну виставку, на якій показали скарби найціннішого у світі затонулого корабля. Їх підняли на поверхню після того, як вони 400 років лежали на дні моря біля узбережжя Флориди.