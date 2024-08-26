Суперечка через газон: жінка посварилася із сусідом і тепер думає переїжджати

Жінка під ніком PogoChop на форумі Reddit поскаржилася на сварку із сусідом, через якого вона всерйоз замислилася над переїздом.

Жінка розповіла, що конфлікт почався з того, що вона випадково скосила частину газону свого сусіда.

Дивіться також Це неприпустимо, – відома співачка висловилася про Цимбалюка, який розважався під пісні росіян

Сталося це через те, що їхні газони не мають чіткої лінії розмежування. Однак сусід не пробачив помилки і вирішив помститися жінці.

Він розлив на межі наших ділянок засіб для знищення трави, щоб довести свою правоту. Незабаром хочемо продати будинок, бо це явно не найкращий варіант для життя,

– пояснила жінка.

Користувачка Reddit також думає над тим, щоб змусити сусіда заплатити за навмисне пошкодження трави.



Жінка посварилася із сусідом через газон / Фото Reddit

Люди у коментарях під її розповіддю почали ділитися своїми думками щодо цієї ситуації, а також згадали про власний досвід.

"Ми з дружиною переїхали в передмістя, і наші сусіди по обидва боки також одержимі своїми газонами";

"У перший же тиждень після нашого переїзду один із сусідів сказав мені, що дерево, яке явно знаходиться на моїй території, насправді належить йому";

"Ви можете прийти та скосити весь мій двір, якщо хочете";

"У цієї людини, схоже, так мало цікавого відбувається в житті, що вона вирішила вкладати у це свій час та енергію. Дуже сумно".

Допис PogoChop швидко увірвався у тренди Reddit, зібравши 55 тисяч вподобайок, безліч репостів та інших реакцій.