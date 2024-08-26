Женщина рассказала, что конфликт начался с того, что она случайно скосила часть газона своего соседа.
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Произошло это из-за того, что их газоны не имеют четкой линии разграничения. Однако сосед не простил ошибки и решил отомстить женщине.
Он разлил на границе наших участков средство для уничтожения травы, чтобы доказать свою правоту. Вскоре хотим продать дом, потому что это явно не лучший вариант для жизни,
– объяснила женщина.
Пользовательница Reddit также думает над тем, чтобы заставить соседа заплатить за умышленное повреждение травы.
Женщина поссорилась с соседом из-за газона / Фото Reddit
Люди в комментариях под ее рассказом начали делиться своими мыслями относительно этой ситуации, а также вспомнили о собственном опыте.
- "Мы с женой переехали в пригород, и наши соседи с обеих сторон также одержимы своими газонами";
- "В первую же неделю после нашего переезда один из соседей сказал мне, что дерево, которое явно находится на моей территории, на самом деле принадлежит ему";
- "Вы можете прийти и скосить весь мой двор, если хотите";
- "У этого человека, похоже, так мало интересного происходит в жизни, что он решил вкладывать в это свое время и энергию. Очень грустно".
Сообщение PogoChop быстро ворвалось в тренды Reddit, собрав 55 тысяч лайков, множество репостов и других реакций.