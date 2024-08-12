Такою історією жінка поділилася на популярному сервісі Reddit.

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Вона розповіла, що в її кварталі є сусід, який є просто поєднанням усіх поганих сусідських звичок.

Основна скарга – це шум, він цілими днями вмикає треш-музику, що не було б проблемою, якби він поважав гучність і дозволений час. Моя сім'я викликала поліцію о 3-й ночі, але я думаю, що гроші не є проблемою для цього хлопця, тому що він продовжує це робити,

– зазначила вона.

Крім того, жінка стверджує, що сусід – "псих", який витріщається у вікно, коли вона або її неповнолітня сестра перебувають у спальні. Тож, щоб провчити його, вона вигадала план, як з нього познущатися.

Що зробила жінка

Вона зауважила, що сусід звик не спати вночі під жахливу музику, а відтак він спить практично весь ранок і абсолютно ненавидить пташиний щебет, тому що він його будить.

Я запитала у всіх сусідів, чи вони не проти, коли птахи щебечуть. Більшість відповіли, що їм це подобається. Тоді я запитала у магазині, чи можу я розкидати насіння на їхньому даху, щоб привабити птахів. Власник сказав "так", тому що хлопець кидав сміття на дах магазину, тож щотижня власнику доводилося чистити його,

– пояснила жінка.

Отже, вона почала розкидати насіння щодня о 5-й ранку на даху магазину – і каже, що менш ніж за тиждень у неї з'явилася "ціла армія птахів". Знаючи, що він не міг завдати шкоди птахам, оскільки вони захищені законом, вона додала: "Тепер мій блок – єдине місце в гетто, де можна прокидатися щодня, як діснеївська принцеса, з щебетанням понад 30 птахів і звуками дуже засмученого злого сусіда".