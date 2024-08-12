Такой историей женщина поделилась на популярном сервисе Reddit.

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Она рассказала, что в ее квартале есть сосед, который является просто сочетанием всех плохих соседских привычек.

Основная жалоба – это шум, он целыми днями включает треш-музыку, что не было бы проблемой, если бы он уважал громкость и разрешенное время. Моя семья вызвала полицию в 3 часа ночи, но я думаю, что деньги не являются проблемой для этого парня, потому что он продолжает это делать,

– отметила она.

Кроме того, женщина утверждает, что сосед – "псих", который пялится в окно, когда она или ее несовершеннолетняя сестра находятся в спальне. Поэтому, чтобы проучить его, она придумала план, как с него поиздеваться.

Что сделала женщина

Она заметила, что сосед привык не спать ночью под ужасную музыку, а затем он спит практически все утро и абсолютно ненавидит птичий щебет, потому что он его будит.

Я спросила у всех соседей, не против ли они, когда птицы щебечут. Большинство ответили, что им это нравится. Тогда я спросила в магазине, могу ли я разбросать семена на их крыше, чтобы привлечь птиц. Владелец сказал "да", потому что парень бросал мусор на крышу магазина, поэтому каждую неделю владельцу приходилось чистить его,

– объяснила женщина.

Итак, она начала разбрасывать семена ежедневно в 5 утра на крыше магазина – и говорит, что менее чем за неделю у нее появилась "целая армия птиц". Зная, что он не мог нанести вред птицам, поскольку они защищены законом, она добавила: "Теперь мой блок – единственное место в гетто, где можно просыпаться каждый день, как диснеевская принцесса, с щебетанием более 30 птиц и звуками очень расстроенного злого соседа".