Жінка покрила все тіло татуюваннями з улюбленими героями свого сина: це коштувало 70 000 доларів

Тіло 33-річної Джуліани Ферстер майже повністю вкрите яскравими малюнками персонажів популярних всесвітів DC та Marvel. Жінка не може точно сказати, скільки саме татуювань на її тілі, проте вона підрахувала, що сумарно витратила на них близько 70 тисяч доларів.

На перевтілення Джуліану надихнув її син Костянтин і його захоплення різноманітними коміксами. Перші татуювання Людини-павука, Залізної людини та Капітана Америка жінка зробила, коли малюкові було 3 роки. На цьому жінка не зупинилася – зараз Костянтину вже 15 років, а на тілі його мами майже не залишилося вільного місця.

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За словами жінки, якщо не брати до уваги обличчя, зараз татуювань у неї немає лише на правій сідниці. Проте і на цьому місці вона хоче ще щось набити.



Жінка не планує припиняти набивати татуювання / Фото з інстаграму _rosalie_official_

За 12 років компанія персонажів на тілі жінки поповнилася Месниками, Джокером, героєм у масці Гая Фокса з "V означає Вендетта" та іншими. Її захоплення коміксами нікуди не зникло, і увесь цей час вона надихалася ними у пошуках ідей для нових татуювань.



Її тіло майже повністю вкрите малюнками / Фото з інстаграму _rosalie_official_

Усі татуювання на тілі Джуліани обійшлися їй у кругленьку суму – майже 70 тисяч доларів (1,9 мільйона гривень). Це великі гроші, але вона не шкодує, що витратила їх саме так.

За суму, яку я витратила, я могла б купити хорошу машину, але мої татуювання чудові і багато для мене значать,

– поділилася жінка.



Джуліана не знає, скільки татуювань на її тілі / Фото з інстаграму _rosalie_official_

Незвичайний вигляд жінки зробив її популярною. В інстаграмі вона публікує відверті фотографії, на яких демонструє усі свої татуювання. Там за нею стежать 165 тисяч підписників, які захоплюються нею та роблять їй сотні компліментів. Проте така кількість татуювань подобається далеко не всім – Джуліана часто стикається з критикою, як в інтернеті, так і в реальному житті. Іноді люди називають її малюнки на тілі огидними та ганебними.



За жінкою стежать 165 тисяч підписників / Фото з інстаграму _rosalie_official_

Разом із чоловіком та синами (15-річним Костянтином, 2-річним Коннором та 5-річним пасинком Тайлером) вона живе у невеличкому німецькому містечку Оберндорф. Джуліана переконана, що це місце не готове до людей з екстравагантним виглядом.

Там, де ми живемо, татуювання ще не настільки поширені, тому люди часто дивуються, коли бачать мене. Але світ змінюється, і я сподіваюся, що ставлення до боді-арту також буде змінюватися,

– розповіла вона.



Джуліана Ферстер з родиною / Фото з інстаграму _rosalie_official_