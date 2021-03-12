Жінка побачила власну спальню у серіалі: будинок здавали для зйомок без її відома

Одного разу китаянка на прізвище Лінь увімкнула телевізор і побачила на екрані власну спальню та іншу людину, яка спить у її ліжку. Це обурило жінку і вона розпочала розслідування. У результаті їй вдалося докопатися до правди та навіть отримати кругленьку суму відшкодування.

Пані Лінь придбала свій будинок у 2014 році. Це велика вілла у містечку провінції Чжецзян, яка коштувала власниці 4,6 мільйона доларів (128 мільйонів гривень). Однак більшість свого часу жінка проводить у місті Ханчжоу. Саме тому у 2015 році вона найняла управлінську компанію, аби за будинком доглядали, коли її немає вдома.

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Виявилося, що, коли власниця будинку була у від'їзді, менеджери компанії здавали віллу в оренду кільком знімальним групам без відома та згоди пані Лінь. Це тривало 4 роки, аж поки у вересні 2019 року жінка не побачила власну спальню у серіалі "Діалог від серця до серця", що йшов по телевізору. На екрані головна героїня серіалу спала у її ліжку.



Будинок, у якому знімали серіал без відома власниці / Скриншот

Невдовзі жінка подала позив проти компанії, що наглядала за віллою, продюсера серіалу та студії, яка його знімала. Крім того, у 2020 році вона додала до цього списку продюсера серіалу "Про любов", який, як виявилося, також частково знімали у її будинку. За завдані збитки вона вимагала у відповідачів відшкодування у розмірі 153 тисячі доларів (4,2 мільйона гривень) та 306 тисяч доларів (8,4 мільйона гривень) за порушення її конфіденційності.

Пані Лінь запевняє, що у неї вдома без її згоди зняли, а також поламали ліфт, побили посуд, забруднили меблі та килими.

Наразі суд зобов'язав 3 компанії виплатити жінці 63 тисячі доларів (1,7 мільйона гривень) за збитки, які вони їй завдали. Позов щодо порушення конфіденційності відхилили, але адвокат пані Лінь подаватиме на апеляцію, щоб оскаржити це рішення.