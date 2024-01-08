Тепер цей рекорд має підтвердити книга рекордів Гіннеса.
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Як жінка встановила рекорд
26 листопада Чанді вийшла з бухти Геркулес на шельфовому льодовику Ронне. На Південний полюс вона прибула 28 грудня о 02:24 за Гринвічем. Щодня Чанді була в дорозі по 12 – 13 годин. Із собою вона тягнула сани вагою 75 кілограмів. Там були всі необхідні для виживання речі.
Я втомилася, але дуже рада, що мені це вдалося. Це зовсім не схоже на мою останню експедицію. Минулого разу я виклалася на повну, але швидкісний забіг – це зовсім інша справа. Після моєї останньої експедиції я знала, що можу добре впоратися з льодом. Це додало мені впевненості, що я зможу подолати цю дистанцію,
– сказала Чанді.
Вражає, але це вже третій рекорд Чанді. До цього вона побила рекорди на:
- найдовшу одиночну лижну подорож без підтримки в один кінець, здійснену жінкою,
- найдовшу одиночну лижну подорож без підтримки в один кінець в історії.