Тепер цей рекорд має підтвердити книга рекордів Гіннеса.

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Як жінка встановила рекорд

26 листопада Чанді вийшла з бухти Геркулес на шельфовому льодовику Ронне. На Південний полюс вона прибула 28 грудня о 02:24 за Гринвічем. Щодня Чанді була в дорозі по 12 – 13 годин. Із собою вона тягнула сани вагою 75 кілограмів. Там були всі необхідні для виживання речі.

Зверніть увагу! Харпріт Чанді подолала величезну відстань за 31 день, 13 годин і 19 хвилин. Вона випередила попередню рекордсменку – канадійку Керолайн Кот – на один день, 14 годин і 34 хвилини.

Я втомилася, але дуже рада, що мені це вдалося. Це зовсім не схоже на мою останню експедицію. Минулого разу я виклалася на повну, але швидкісний забіг – це зовсім інша справа. Після моєї останньої експедиції я знала, що можу добре впоратися з льодом. Це додало мені впевненості, що я зможу подолати цю дистанцію,

– сказала Чанді.

Вражає, але це вже третій рекорд Чанді. До цього вона побила рекорди на:

найдовшу одиночну лижну подорож без підтримки в один кінець, здійснену жінкою,

найдовшу одиночну лижну подорож без підтримки в один кінець в історії.

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