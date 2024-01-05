Перебіг свого експерименту він транслював на ютубі.

Дивіться також Уявив себе королем Артуром: на Волині спроба витягнути меч з каменю довела хлопця до суду

Джо почав свій експеримент із заклику до підписників, аби ті не спробували повторювати це.

Зверніть увагу! Сон важливий для хорошого здоров'я, як дієта та фізичні вправи. Хороший нічний відпочинок не лише може покращити роботу мозку, настрій та здоров'я, але також може значно знизити ризик серйозних проблем зі здоров'ям, таких як діабет та хвороби серця.

Як минув експеримент

Перші 18 години хлопець тримався добре, проте до 22 години Джо сказав, що починає втомлюватися.

Через 24 години Джо вперше прийняв кофеїн. Кава явно додала йому сил.

Через 29 годин без сну він знову був "виснажений" і вирішив зняти втому за допомогою крижаного душу, щоб дати організму невелике перезавантаження.

Хоч би як це було страшенно жахливо, це спрацювало! Я почуваюся бадьорішим,

– зазначив Джо.

Після цього хлопець одразу ж пішов до спортзалу. І через 30 годин він заявив, що на цьому етапі випробування зовсім не відчував втоми.

До 33 години Джо сказав, що почувається "нормально".

До 36 години він випив другу каву.

Я намагався протриматися так довго, як міг фізично, але був один момент, коли я просто на секунду відкинув голову назад, і, гадаю, ви розумієте, що сталося. Я щойно знепритомнів,

– додав він.

Зверніть увагу! Загалом Джо протримався 42 години 22 хвилини.

Як минув час, коли хлопець не спав: дивіться відео