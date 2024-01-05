Перебіг свого експерименту він транслював на ютубі.
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Джо почав свій експеримент із заклику до підписників, аби ті не спробували повторювати це.
Як минув експеримент
- Перші 18 години хлопець тримався добре, проте до 22 години Джо сказав, що починає втомлюватися.
- Через 24 години Джо вперше прийняв кофеїн. Кава явно додала йому сил.
- Через 29 годин без сну він знову був "виснажений" і вирішив зняти втому за допомогою крижаного душу, щоб дати організму невелике перезавантаження.
Хоч би як це було страшенно жахливо, це спрацювало! Я почуваюся бадьорішим,
– зазначив Джо.
- Після цього хлопець одразу ж пішов до спортзалу. І через 30 годин він заявив, що на цьому етапі випробування зовсім не відчував втоми.
- До 33 години Джо сказав, що почувається "нормально".
- До 36 години він випив другу каву.
Я намагався протриматися так довго, як міг фізично, але був один момент, коли я просто на секунду відкинув голову назад, і, гадаю, ви розумієте, що сталося. Я щойно знепритомнів,
– додав він.
Як минув час, коли хлопець не спав: дивіться відео