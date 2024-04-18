Жінка передбачила виграш у лотерею за допомогою карт таро

У США жінка змогла зірвати куш у лотереї завдяки передбаченням карт таро. Вона припустила, що виграла 10 доларів, але насправді їй пощастило значно більше.

Деталі розповіли представники Мічиганської лотереї.

Дивіться також Чоловік зірвав куш у лотерею, але ледь не втратив все

Щасливиця розповіла, що зупинилась на автозаправній станції, щоб купити кілька білетів.

Під час читання таро мені сказали, що дуже скоро у моє життя з'являться гроші. Я намагалася придумати, як це може статися,

– згадала вона.

Пізніше того вечора вона переглянула скретч-квитки, що лежали у її сумочці. Спершу вона думала, що виграла лише 10 доларів.

"На мій великий подив, я відкрив приз у розмірі 500 000 доларів. Я спробувала зберігати спокій, але я відразу знала, що це змінить моє життя", – сказала вона.

Переможниця розповіла, що в її плани щодо грошового призу входить покупка автомобіля та круїз з другом для інвестування решти.

Раніше ми писали про жінку, яка зірвала куш у лотерею, і вирішила витратити виграш на купівлю ще кількох лотерейних білетів у надії, що їй знову пощастить.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)