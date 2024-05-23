Американка заїхала на автомийку та неочікувано зірвала куш у лотереї

Жінка з американського штату Мічиган зірвала куш у лотереї. Сталося це, як нерідко буває, абсолютно випадково, коли жінка зупинилася на автомийці.

Щасливицю звати Луїза Адамс і вона стала щасливим володарем призу в розмірі 1 мільйон доларів.

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Луїза розповіла, що після того, як вона вирішила помити машину, заодно вона вирішила купити лотерейний білет. Її рішення виявилось вдалим, адже білет збігся з п'ятьма числами під час розіграшу 26 березня.

Я все ще не можу повірити, що я виграла! Єдине, що я маю сказати: дякувати Богу, що я вирішила помити машину того дня, інакше я б не була тут, вигравши 1 мільйон доларів,

– зізналася Луїза.

Вона планує поділитися своїм несподіваним прибутком зі своєю родиною.

Цікаво, що у США одразу 5662 людей виграли джекпот у лотерею, вибравши комбінацію 6-6-6. Так, білет вартістю 50 центів приніс головний приз у розмірі 250 доларів.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)