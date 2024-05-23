Счастливицу зовут Луиза Адамс и она стала счастливым обладателем приза в размере 1 миллион долларов.

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Луиза рассказала, что после того, как она решила помыть машину, заодно она решила купить лотерейный билет. Ее решение оказалось удачным, ведь билет совпал с пятью числами во время розыгрыша 26 марта.

Я все еще не могу поверить, что я выиграла! Единственное, что я должна сказать: слава Богу, что я решила помыть машину в тот день, иначе я бы не была здесь, выиграв 1 миллион долларов,

– призналась Луиза.

Она планирует поделиться своей неожиданной прибылью со своей семьей.

Интересно, что в США сразу 5662 человека выиграли джекпот в лотерею, выбрав комбинацию 6-6-6. Так, билет стоимостью 50 центов принес главный приз в размере 250 долларов.