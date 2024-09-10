Очікування та реальність: жінка купила дорогу сумочку та була шокована побаченим
Жінка, на ім'я Ніна була шокована, витративши чималу суму на дизайнерську сумку від Vivienne Westwood, в яку навіть не поміщається мобільний телефон.
Відомо, що жінка витратила на сумку понад 100 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 5400 гривень.
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Вона записала свою реакцію на відео, яке згодом опублікувала у тіктоці. За словами авторки ролика, шотландська сумка була зі знижкою, тож вона не змогла втриматися, щоб не придбати її, оскільки вже давно про таку мріяла.
Однак, коли блогерка витягла сумку з коробки, то була шокована, наскільки вона крихітна.
Навіть менша за моє обличчя. Це для вікторіанців, які не мають телефонів?,
– обурилася Ніна.
Щоправда, жінка визнала свою помилку, зазначивши, що вона сама не перевірили розміри сумки перед тим, як робила замовлення.
Жінка купила дорогу сумочку та була шокована побаченим: дивіться відео
Реакція соцмереж
Люди у коментарях під відео одразу ж почали ділитися своїм враженням від побаченого. Ось, які коментарі вони залишали:
- "Це гарна сумка, якщо ви живете 20 років тому, коли мобільні телефони були настільки крихітними, наскільки це було можливо".
- "Я купила точно таку ж, але іншого кольору. Це мила маленька сумочка".