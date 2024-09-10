Відомо, що жінка витратила на сумку понад 100 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 5400 гривень.

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Вона записала свою реакцію на відео, яке згодом опублікувала у тіктоці. За словами авторки ролика, шотландська сумка була зі знижкою, тож вона не змогла втриматися, щоб не придбати її, оскільки вже давно про таку мріяла.

Однак, коли блогерка витягла сумку з коробки, то була шокована, наскільки вона крихітна.

Навіть менша за моє обличчя. Це для вікторіанців, які не мають телефонів?,

– обурилася Ніна.

Щоправда, жінка визнала свою помилку, зазначивши, що вона сама не перевірили розміри сумки перед тим, як робила замовлення.

Жінка купила дорогу сумочку та була шокована побаченим: дивіться відео

Реакція соцмереж

Люди у коментарях під відео одразу ж почали ділитися своїм враженням від побаченого. Ось, які коментарі вони залишали: