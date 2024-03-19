Жінка 40 років використовувала одні й ті самі номери для гри у лотерею: чи спрацювала її тактика

Американка зі штату Міссурі може похвалитися своєю непохитністю та наполегливістю. Жінка протягом 40 років грала у лотерею, використовуючи одні і ті ж номери.

Зрештою, наполегливість жінки окупилася.

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Щасливиця таки виграла в лотерею. Сума її призу становить 80 тисяч доларів. Відомо, що саме син переможниці перевірив білет у роздрібному магазині та був шокований, коли дізнався про джекпот.

Він вийшов із магазину й одразу зателефонував щасливиці, не втримавшись розповів, що вона стала на 80 тисяч доларів багатшою. Переможниця повідомила, що мріє придбати нове авто.

Подібні випадки виграшу у лотерею

Така ж тактика спрацювала і в австралійця, який 15 років грав у лотерею, використовувавши одні й ті самі номери. Одного дня він таки виграв у лотерею. Виграшними номерами були 17, 12, 36, 42, 13 та 34, а додатковими – 41 та 38.

Пощастило американцю Полу Кауділлу з Вінстон-Сейлема. Він протягом останніх семи років постійно грав у лотерею, використовуючи одні і ті ж номери весь час. І нарешті через 7 років його тактика спрацювала – виграв приз у розмірі 25 000 доларів на рік протягом усього життя.