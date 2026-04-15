Врятував життя пасажирці: унікальний артефакт з "Титаніка" виставили на аукціон

Найвідоміша морська катастрофа сталася 15 квітня 1912 року. Найбільше судно у світі на той час "Титанік" зіткнулося з айсбергом і затонуло в Північній Атлантиці. На борту було 2208 людей, з яких загинуло від 1493 до 1635 пасажирів.

З того часу про "Титанік" було написано чимало матеріалів, знято легендарний фільм, розказано безліч історій, продано на аукціоні багато різних артефактів. На черзі – ще одна життєво важлива річ однієї з пасажирок корабля, розповідає Fox News. Унікальний лот планують продати за приголомшливі гроші.

Яку річ з "Титаніка" продадуть на аукціоні?

З молотка піде рідкісний рятувальний жилет, який носила пасажирка першого класу Лаура Мейбл Франкателлі, що вижила. Жінка була в цьому жилеті, коли сідала в рятувальний човен №1 після того, як "Титанік" зіткнувся з айсбергом. Пізніше Лаура навіть підписала цей жилет разом із сімома іншими пасажирами з того ж човна.

Перші переможці вже отримали свої призи від Руни! А ви ще не долучились? У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу і беріть участь у розіграші призів від бренду. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.

Рятувальний жилет зберігався в її родині десятиліттями, перш ніж його придбав приватний колекціонер близько 20 років тому. Це один із небагатьох жилетів з легендарного лайнера, які збереглися до нашого часу, і єдиний, який коли-небудь виставлявся на аукціон. Очікується, що за нього аукціонний дім отримає приблизно від 339 тисяч до 475 тисяч доларів.



Жилет пасажирки "Титаніка" продадуть на аукціоні / Фото з інстаграму аукціонного дому



На аукціоні продадуть рятувальний жилет з "Титаніка" / Фото з інстаграму аукціонного дому



Рятувальний жилет має підписи пасажирів / Фото з інстаграму аукціонного дому

Аукціоністи Henry Aldridge & Son кажуть, що лот вже викликав світовий інтерес напередодні продажу, який відбудеться 18 квітня.

Історія Лаури Мейбл Франкателлі

Лаура, якій на той час було лише 22 роки, сіла на "Титанік" у Франції. Вона подорожувала як секретарка дизайнерки леді Люсі Дафф-Гордон та її чоловіка, сера Космо Дафф-Гордона. Пізніше після катастрофи жінка згадувала, як їй казали не хвилюватися, допомагаючи вдягнути рятувальний засіб. Вона сіла в рятувальний човен №1, який був розрахований на 40 осіб, але на воду був спущений лише з дванадцятьма пасажирами.

До речі, пізніше з’ясувалося, що цей човен не повернувся до "Титаніка", щоб врятувати інших людей. Пасажирів зрештою підібрало судно RMS Carpathia, яке прибуло за кілька годин після того, як "Титанік" затонув. Вдалося врятувати ще понад 700 осіб.

Найдорожчий лот з "Титаніка", який продали на аукціоні

На сьогодні найдорожчим предметом з затонулого "Титаніка" є золотий кишеньковий годинник вартістю 2,3 мільйона доларів, пише Artnet. Цей годинник приніс на борт фатального корабля співвласник універмагу Macy's Ісідор Штраус.



Найдорожчий лот з "Титаніка" / Artnet

Це був подарунок від його дружини Іди на його 43-й день народження у 1888 році. Коли пароплав почав тонути, Штраус відмовився сісти в рятувальну шлюпку. Він сказав, що не хоче мати перевагу перед іншими чоловіками. Іда відмовилася відійти від нього. Востаннє подружжя бачили сидячими пліч-о-пліч на палубних кріслах.

