"Алло, Галя, Київстар помер": мережу розривають меми про збій у роботу оператора

Вранці, 19 вересня, користувачі одного з найбільших операторів України "Київстар" почали масово скаржитись на збій.У користувачів частково зник мобільний зв'язок та інтернет.

Україні, які звикли до всього ставитися з гумором, вже створили низку мемів на цю тему. Більше про це – читайте у матеріалі Розваги 24.

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Як українці реагують на збій у Київстар?

Українці відразу ж жартівливо відреагували на ситуацію. У мережі поширюють кумедні меми про збій в роботі мобільного оператора.



Меми про збій у роботі "Київстар" / Фото із соцмереж



Меми про збій у роботі "Київстар" / Фото із соцмереж



Меми про збій у роботі "Київстар" / Фото із соцмереж



Меми про збій у роботі "Київстар" / Фото із соцмереж



Меми про збій у роботі "Київстар" / Фото із соцмереж



Меми про збій у роботі "Київстар" / Фото із соцмереж



Меми про збій у роботі "Київстар" / Фото із соцмереж



Меми про збій у роботі "Київстар" / Фото із соцмереж



Меми про збій у роботі "Київстар" / Фото із соцмереж



Меми про збій у роботі "Київстар" / Фото із соцмереж

Що кажуть у компанії оператора про збій

Пресслужба компанії повідомила, що стався технічний збій. Фахівці "Київстар" локалізували проблему та оперативно узялись до усунення наслідків.

У роботі послуг голосового зв'язку та інтернету в східних та північних регіонах України все ще можуть виникати деякі складнощі. Невдовзі вони будуть усунуті,

– мовиться у відповіді.

Наразі тривають роботи з відновлення працездатності мережі.