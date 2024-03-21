Стратегія спрацювала: жінка вказала у лотерейному білеті важливу для неї дату і перемогла

Чимало людей по всьому світі намагаються знайти ту саму комбінацію чисел у лотерею, яка б допомогла їм виграти. Зробити це вдається далеко не всім.

Однак американці, яка має прізвисько "Щаслива мама", пощастило.

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Вона розповіла, що однієї ночі прокинулась від плачу дитини. Після того, як жінка поклала дитину назад у ліжко, їй було важко заснути.

Тож, щоб не скоротати час, вона відкрила програму для лотереї на своєму телефоні. Тоді жінка не могла повірити, що вона виграла 1,4 мільйона доларів.

Я грала в Lucky Day Lotto, використовуючи дні народження моїх дітей як свої щасливі числа,

– сказала вона.

Виграшними номерами, які були обрані номери: 6, 8, 16, 17 і 20.

Раніше жінка з Міссурі, США, довела, що стійкість та віра у свої принципи можуть привести до неймовірних результатів. Вона не змінювала своїх лотерейних номерів протягом чотирьох десятиліть. Її витримка була винагороджена колосальним успіхом. Жінка здобула перемогу в лотереї, заробивши 80 тисяч доларів.

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