Завдяки DeepFake: Юен МакГрегор зіграв роль професора Чарльза Ксав'єра з "Людей Ікс"

Студія Marvel не поспішає представляти наступний фільм франшизи "Люди Ікс". Хоча в компанії анонсували фільми, розраховані до 2023 року, на сьогодні немає ніяких перевірених новин про шоу.

І поки шанувальникам "Людей Ікс" нічого не відомо про кастинги до наступного фільму від студії Marvel, блогер stryder HD представив шотландського актора Юена МакГрегора в образі телепата професора Чарльза Ксав'єра.

Це цікаво Чи можна перехитрити ігрові автомати: розвінчання поширених міфів

Використавши технологію Deep Face, автор поміняв обличчя Патріка Стюарта і Джеймса Макевоя, які грали роль Професора Ікс у франшизі про мутантів за коміксами Marvel, на обличчя МакГрегора. Тож поки любителям фантастичних фільмів про людей-мутантів залишається задовольнятися лише такими відео.

Інші роботи stryder HD:

він перетворював сина Клінта Іствуда в Росомаху замість Г'ю Джекмана,

Генрі Кавілла зобразив Коннором Маклаудом у перезапуску фільма "Горець";

а Елізабет Олсен стала Дейєнеріс у "Грі престолів" замість Емілії Кларк.

До теми Блогер показав, як би виглядала Емілі Блант у ролі Капітана Марвел замість Брі Ларсон