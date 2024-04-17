Затонулий літак переплутали із загадково зниклим малайзійським боїнгом: моторошне відео

Дослідники показали кадри затонулого літака, переплутавши його зі зниклим боїнгом рейсу MH370. Малайзійський літак зник ще у 2014 році.

Згодом з'ясувалося, що на оприлюднених кадрах був не боїнг MH370, а літак Lockheed Martin L1011 Tristar.

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Вражає, але літак Lockheed Martin L1011 Tristar зберігся доволі добре. На кадрах видно, що частини літака все ще цілі.

Lockheed Martin L1011 Tristar затонув у Червоному морі 2019 року і відтоді став улюбленим місцем для дайверів. Величезний 400-місний літак, що використовувався з 1980-х років, затопили, оскільки він виявився нікому не потрібним у міжнародному аеропорту ім. короля Хусейна в Йорданії. Зрештою адміністрація спеціальної економічної зони Акаба вирішила потопити його, щоб стимулювати підводний туризм.

До того, як його затопили, літак кілька років простоював в аеропорту.

Аквалангісти можуть пройти назад до двох останніх вихідних дверей, які розташовані на глибині 28 метрів. Або вони можуть вийти через середні двері, які розташовані на глибині близько 20 метрів,

– розповів дайвер Бретт Хельцер.

Який вигляд має літак зараз: дивіться відео

До чого тут малазійський боїнг

Ще рік тому у мережі почали стверджувати, що на відео був не Tristar, а зниклий літак "Малайзійських авіаліній" (рейс MH370). Він безслідно зник у 2014 році. На борту перебувало 239 осіб, із них 12 членів екіпажу і 227 пасажирів. Всі вони зникли.