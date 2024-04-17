Згодом з'ясувалося, що на оприлюднених кадрах був не боїнг MH370, а літак Lockheed Martin L1011 Tristar.
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Вражає, але літак Lockheed Martin L1011 Tristar зберігся доволі добре. На кадрах видно, що частини літака все ще цілі.
До того, як його затопили, літак кілька років простоював в аеропорту.
Аквалангісти можуть пройти назад до двох останніх вихідних дверей, які розташовані на глибині 28 метрів. Або вони можуть вийти через середні двері, які розташовані на глибині близько 20 метрів,
– розповів дайвер Бретт Хельцер.
Який вигляд має літак зараз: дивіться відео
До чого тут малазійський боїнг
Ще рік тому у мережі почали стверджувати, що на відео був не Tristar, а зниклий літак "Малайзійських авіаліній" (рейс MH370). Він безслідно зник у 2014 році. На борту перебувало 239 осіб, із них 12 членів екіпажу і 227 пасажирів. Всі вони зникли.