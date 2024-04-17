Впоследствии выяснилось, что на обнародованных кадрах был не боинг MH370, а самолет Lockheed Martin L1011 Tristar.
Смотрите также Двуспальные кровати появились в самолетах известной авиакомпании: как это выглядит
Поражает, но самолет Lockheed Martin L1011 Tristar сохранился довольно хорошо. На кадрах видно, что части самолета все еще целы.
До того, как его затопили, самолет несколько лет простаивал в аэропорту.
Аквалангисты могут пройти обратно к двум последним выходным дверям, которые расположены на глубине 28 метров. Или они могут выйти через средние двери, которые расположены на глубине около 20 метров,
– рассказал дайвер Бретт Хельцер.
Как выглядит самолет сейчас: смотрите видео
При чем здесь малазийский боинг
Еще год назад в сети начали утверждать, что на видео был не Tristar, а пропавший самолет "Малайзийских авиалиний" (рейс MH370). Он бесследно исчез в 2014 году. На борту находилось 239 человек, из них 12 членов экипажа и 227 пассажиров. Все они исчезли.