Впоследствии выяснилось, что на обнародованных кадрах был не боинг MH370, а самолет Lockheed Martin L1011 Tristar.

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Поражает, но самолет Lockheed Martin L1011 Tristar сохранился довольно хорошо. На кадрах видно, что части самолета все еще целы.

Справка. Lockheed Martin L1011 Tristar затонул в Красном море в 2019 году и с тех пор стал излюбленным местом для дайверов. Огромный 400-местный самолет, использовавшийся с 1980-х годов, затопили, поскольку он оказался никому не нужным в международном аэропорту им. короля Хусейна в Иордании. В конце концов администрация специальной экономической зоны Акаба решила потопить его, чтобы стимулировать подводный туризм.

До того, как его затопили, самолет несколько лет простаивал в аэропорту.

Аквалангисты могут пройти обратно к двум последним выходным дверям, которые расположены на глубине 28 метров. Или они могут выйти через средние двери, которые расположены на глубине около 20 метров,

– рассказал дайвер Бретт Хельцер.

Как выглядит самолет сейчас: смотрите видео

При чем здесь малазийский боинг

Еще год назад в сети начали утверждать, что на видео был не Tristar, а пропавший самолет "Малайзийских авиалиний" (рейс MH370). Он бесследно исчез в 2014 году. На борту находилось 239 человек, из них 12 членов экипажа и 227 пассажиров. Все они исчезли.