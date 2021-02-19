Заради тиші та спокою: британець здався поліції, бо не витримав життя з сусідами

Пандемія змусила багатьох перевірити стосунки зі співмешканцями на міцність. Не кожен зможе занадто довго перебувати на одній території з іншим, особливо якщо у вас відрізняються характери, звички та способи ведення побуту. Чоловік з Великої Британії не витримав такого сусідства, і вирішив зізнатися у злочині, аби жити спокійно, хоч і у в'язниці.

17 лютого, у середу, британець із Суссексу, ім'я якого не розголошують, завітав до поліцейського відділку та сказав, що він хоче здатися. На той момент правоохоронці розшукували його вже тривалий час. Про це повідомив інспектор Дарен Тейлор у своєму твіттері.

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За його словами, чоловік врешті-решт вирішив здатися, тому що не може більше проводити час із людьми, з якими він живе. До допису інспектор додав кумедну гіфку з Посіпакою, який просить про допомогу.

Спокій та тиша! Наразі він перебуває під вартою, і вирушить до в'язниці, аби відбувати покарання наодинці,

– додав поліцейський.

Деталей про те, який злочин вчинив чоловік, і як саме поводили себе його сусіди, поки що немає.