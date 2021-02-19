Пандемия заставила многих проверить отношения с сожителями на прочность. Не каждый сможет слишком долго находиться на одной территории с другим, особенно если у вас отличаются характеры, привычки и способы ведения быта. Мужчина из Великобритании не выдержал такого соседства, и решил признаться в преступлении, чтобы жить спокойно, хоть и в тюрьме.

17 февраля, в среду, британец из Суссекса, имя которого не разглашается, пришел в полицейский участок и сказал, что он хочет сдаться. На тот момент правоохранители разыскивали его уже длительное время. Об этом сообщил инспектор Дарен Тейлор в своем твиттере.

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По его словам, мужчина решил сдаться, потому что не может больше проводить время с людьми, с которыми он живет. К посту инспектор прикрепил забавную гифку с Миньоном, который просит о помощи.

Спокойствие и тишина! Сейчас он находится под стражей, и отправится в тюрьму, чтобы отбывать наказание в одиночестве,

– добавил полицейский.

Peace and quiet! Wanted male handed himself in to the team yesterday afternoon after informing us he would rather go back to prison then have to spend more time with the people he was living with! One in custody and heading back to prison to serve some further time on his own pic.twitter.com/zCwLo0fgDQ — Inspector Darren Taylor (@InspectorDarren) February 18, 2021

Подробностей о том, какое преступление совершил мужчина, и как именно вели себя его соседи, пока что нет.