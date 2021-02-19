Ради тишины и покоя: британец сдался полиции, потому что не выдержал жизни с соседями
Пандемия заставила многих проверить отношения с сожителями на прочность. Не каждый сможет слишком долго находиться на одной территории с другим, особенно если у вас отличаются характеры, привычки и способы ведения быта. Мужчина из Великобритании не выдержал такого соседства, и решил признаться в преступлении, чтобы жить спокойно, хоть и в тюрьме.
Источник:BBC
17 февраля, в среду, британец из Суссекса, имя которого не разглашается, пришел в полицейский участок и сказал, что он хочет сдаться. На тот момент правоохранители разыскивали его уже длительное время. Об этом сообщил инспектор Дарен Тейлор в своем твиттере.
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По его словам, мужчина решил сдаться, потому что не может больше проводить время с людьми, с которыми он живет. К посту инспектор прикрепил забавную гифку с Миньоном, который просит о помощи.
Спокойствие и тишина! Сейчас он находится под стражей, и отправится в тюрьму, чтобы отбывать наказание в одиночестве,
– добавил полицейский.
Подробностей о том, какое преступление совершил мужчина, и как именно вели себя его соседи, пока что нет.
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