Музыкант из Тампы, штат Флорида, США, сделал гитару в честь своего дяди Филиппа из его же скелета. Таким образом мужчина почтил память человека, который познакомил в свое время его с рок-музыкой и увлек хэви-металлом.

Американец, называющий себя Принцем Миднайтом, создал полностью работающую электрогитару из скелета своего мертвого дяди.

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Дядя музыканта, Филипп, погиб в результате аварии на мотоцикле в Греции в 1996 году в возрасте 28 лет, а его скелет был передан в дар местному колледжу.

Но когда через 20 лет, колледж больше не нуждался в скелете, и останки Филиппа оказались на кладбище – семье музыканта пришлось платить за аренду места. Поэтому американец отказался купить дяде участок на кладбище, и с помощью местного похоронного бюро кости Филиппа доставили из Греции в США.

Итак, я получил ящик с костями из Греции и изначально не знал, что делать. Похоронить их? Кремировать их? Положить их на чердак? Все это казалось плохим способом увековечить память кого-то, кто увлек меня хеви-металлом,

– рассказывает Миднайт.

Миднайт с теплом вспоминает своего погибшего родственника, который увлек в свое время его рок-музыкой и познакомил с хэви-металлом. У музыканта остались лишь приятные воспоминания о том, как он слушал металл со своим дядей и видел, как тот выступает на концертах. И мужчина принял решение – превратить дядю Филиппа в гитару, что было не очень просто.

Я решил превратить дядю Филиппа в гитару, что оказалось сложной задачей. Я провел много исследований, и никто никогда не делал гитару из скелета. Итак, я сделал это. Я начал консультироваться с двумя парнями в магазине деревянных изделий Dean Guitars в Тампе, но они остыли,

– говорит музыкант.

Процесс создания гитары мужчина показал на фото.

Мужчина смастерил гитару из скелета своего умершего дяди / Фото Metal Sucks



Гитара из скелета умершего дяди / Фото Metal Sucks

Мужчина смастерил гитару из настоящего скелета / Фото Metal Sucks

Мужчина смастерил гитару из скелета своего умершего дяди / Фото Metal Sucks

Мужчина смастерил гитару из скелета своего умершего дяди / Фото Metal Sucks

Мужчина смастерил гитару из скелета своего умершего дяди / Фото Metal Sucks

Как уверяет музыкант, теперь его дядя Филипп "играет в совершенстве и звучит потрясающе".

Что бы там ни было, теперь дядя Филипп может звучать вечно. Вот как бы он этого хотел. Я очень горжусь этим проектом и тем, как он чтит его, его жизнь и его влияние на меня,

– поделился впечатлениями о проделанной работе Принц Миднайт.

Результат работы и звучания инструмента можно увидеть и услышать на видео: