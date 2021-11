Забув як ходити: кумедний песик одягнув чобітки та став зіркою вірусного відео

Коли наступають холоди, деякі господарі собак одягають та навіть взувають своїх улюбленців перед виходом на вулицю. Це потрібно для того, щоб захищати їхні лапки від морозу, бруду та речовин, якими взимку посипають вулиці. Проте пухнастики часто не можуть зрозуміти, навіщо їм взуття та що із ним робити.

Саме у таку ситуацію потрапив песик Майло, коли його власниця та користувачка тіктоку Тіна Марі принесла додому маленькі гумові чобітки та взула його. Реакцію собаки вона зняла на відео, і це прославило його на всю мережу.

Спершу хвостатий лежав і з інтересом оглядав та обнюхував свої обновки. Але раптом господарка покликала його гуляти, тож він встав на лапки.

Тоді й розпочалося найцікавіше. Здається, песик забув, як ходити і розгублено намагався це згадати. Він високо підіймав лапи, і зовсім не розумів, що з ними сталося. Лише на останніх секундах відео йому вдалося пройтися більш-менш звичною ходою.

Трішки пізніше Тіна опублікувала ще одне відео, в якому Майло намагався освоїти черевики під супровід пісні These Boots Are Made For Walking ("Ці чобітки створені для ходьби"). Цей влучний саундтрек зробив кумедне видовище ще смішнішим.

Загалом обидва ролики зібрали майже 3,7 мільйона переглядів. Користувачі тіктоку були в захваті від песика, і залишили величезну кількість коментарів: