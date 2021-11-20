Забыл как ходить: забавный песик надел сапожки и стал звездой вирусного видео

20 ноября 2021 , 12:14
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Источник:

тикток secondwifelife

Когда наступают холода, некоторые хозяева собак одевают и даже обувают своих любимцев перед выходом на улицу. Это нужно для того, чтобы защищать их лапки от мороза, грязи и веществ, которыми зимой посыпают улицы. Однако пушистики часто не могут понять, зачем им обувь и что с ней делать.

Именно в такую ​​ситуацию попал песик Майло, когда его владелица и пользовательница тиктока Тина Мари принесла домой маленькие резиновые сапожки и обула его. Реакцию собаки она сняла на видео и это прославило его на всю сеть. 

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Сначала хвостатый лежал и с интересом осматривал и обнюхивал свои обновки. Но вдруг хозяйка позвала его гулять, и он встал на лапки.

Тогда и началось самое интересное. Кажется, пес забыл, как ходить и растерянно пытался это вспомнить. Он высоко поднимал лапы, и совсем не понимал, что с ними произошло. Лишь на последних секундах видео ему удалось пройтись более-менее привычной походкой. 

Чуть позже Тина опубликовала еще одно видео, в котором Майло пытался освоить ботинки под сопровождение песни These Boots Are Made For Walking ("Эти сапожки созданы для ходьбы"). Этот меткий саундтрек сделал забавное зрелище еще смешнее. 

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Оба ролика собрали почти 3,7 миллиона просмотров. Пользователи тиктока были в восторге от собачки, и оставили огромное количество комментариев:

  • "Ой, кажется, собака сломалась";
  • "Он похож на Бемби";
  • "То, как ваша собака ходит в ботинках, похоже на меня, когда я иду на высоких каблуках";
  • "Это лучшее, что я видела на этой неделе";
  • "Я так смеялся". 
Автор: Софія Гусєва