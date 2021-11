Забыл как ходить: забавный песик надел сапожки и стал звездой вирусного видео

Когда наступают холода, некоторые хозяева собак одевают и даже обувают своих любимцев перед выходом на улицу. Это нужно для того, чтобы защищать их лапки от мороза, грязи и веществ, которыми зимой посыпают улицы. Однако пушистики часто не могут понять, зачем им обувь и что с ней делать.

Именно в такую ​​ситуацию попал песик Майло, когда его владелица и пользовательница тиктока Тина Мари принесла домой маленькие резиновые сапожки и обула его. Реакцию собаки она сняла на видео и это прославило его на всю сеть.

Сначала хвостатый лежал и с интересом осматривал и обнюхивал свои обновки. Но вдруг хозяйка позвала его гулять, и он встал на лапки.

Тогда и началось самое интересное. Кажется, пес забыл, как ходить и растерянно пытался это вспомнить. Он высоко поднимал лапы, и совсем не понимал, что с ними произошло. Лишь на последних секундах видео ему удалось пройтись более-менее привычной походкой.

Чуть позже Тина опубликовала еще одно видео, в котором Майло пытался освоить ботинки под сопровождение песни These Boots Are Made For Walking ("Эти сапожки созданы для ходьбы"). Этот меткий саундтрек сделал забавное зрелище еще смешнее.

Оба ролика собрали почти 3,7 миллиона просмотров. Пользователи тиктока были в восторге от собачки, и оставили огромное количество комментариев: